29 июл. 2015 г.

Планетоходы

Сегодня делегация летно-космического центра нашей фирмы посетила музей бронетанковой техники
Вроде бы далекое от космоса это дело - танки строить... И всё же!

Профессиональный инженер обязан расширять свой кругозор и внимательным образом изучать опыт коллег из смежных и даже далеких областей техники.
 Кроме того, есть задача думать над перспективными транспортными средствами для работы на других небесных телах...

 есть задача обеспечения безопасности космонавтов и наземного персонала в аварийных ситуациях на космодроме
Так что было бы весьма непрофессионально не обратиться к опыту инженеров мощнейшей отечественной школы бронетанковой техники
Возникло несколько идей...
А главное мы пропитались гордостью за наших коллег и отечественный танкострой планетоходострой!

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6 комментариев:

  2. Здравствуйте Марк, стенд вашей фирмы на МАКС 2015 будет действовать с 25 по 30 августа?

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  3. Здравствуйте, Марк! Есть планы по созданию и испытанию Лунного взлётно-посадочного модуля?

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    Ответы

    1. Да, но эта тема поручена ЦНИИМаш

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