Планетоходы

Вроде бы далекое от космоса это дело - танки строить... И всё же!
Профессиональный инженер обязан расширять свой кругозор и внимательным образом изучать опыт коллег из смежных и даже далеких областей техники.
Кроме того, есть задача думать над перспективными транспортными средствами для работы на других небесных телах...
есть задача обеспечения безопасности космонавтов и наземного персонала в аварийных ситуациях на космодроме
Так что было бы весьма непрофессионально не обратиться к опыту инженеров мощнейшей отечественной школы бронетанковой техники
Возникло несколько идей...
А главное мы пропитались гордостью за наших коллег и отечественный
Кубинка? :)ОтветитьУдалить
ДаУдалить
Здравствуйте Марк, стенд вашей фирмы на МАКС 2015 будет действовать с 25 по 30 августа?ОтветитьУдалить
ДаУдалить
Здравствуйте, Марк! Есть планы по созданию и испытанию Лунного взлётно-посадочного модуля?ОтветитьУдалить
Да, но эта тема поручена ЦНИИМашУдалить