25 авг. 2015 г.

МАКС2015 (часть 2)

video
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3 комментария:

  1. Спасибо за виртуальную экскурсию, Марк! :)

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  2. А санитарно-гигиеническая зона - это просто ширма задвигающаяся? Не будет классного туалета как на презентации? https://youtu.be/yshuEEuw4jU?t=46s

    От от стены до ширмы полметра всего визуально по Вашему видео, разве там хватит места для осуществления какой-либо деятельности? Я понимаю, что в невесомости нет таких понятий как "верх" и "них", и можно располагаться там вдоль пола, но тем не менее места хватит только чтобы в горизонтальном положении находиться и руки по швам.

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    Ответы

    1. Этот макет не совсем точно отражает компоновочное решение по этому вопросу. Будет не ширма и убирающаяся стенка.

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