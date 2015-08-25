МАКС2015 (часть 2)

Спасибо за виртуальную экскурсию, Марк! :)
А санитарно-гигиеническая зона - это просто ширма задвигающаяся? Не будет классного туалета как на презентации? https://youtu.be/yshuEEuw4jU?t=46sОт от стены до ширмы полметра всего визуально по Вашему видео, разве там хватит места для осуществления какой-либо деятельности? Я понимаю, что в невесомости нет таких понятий как "верх" и "них", и можно располагаться там вдоль пола, но тем не менее места хватит только чтобы в горизонтальном положении находиться и руки по швам.
Этот макет не совсем точно отражает компоновочное решение по этому вопросу. Будет не ширма и убирающаяся стенка.
Спасибо за виртуальную экскурсию, Марк! :)ОтветитьУдалить
А санитарно-гигиеническая зона - это просто ширма задвигающаяся? Не будет классного туалета как на презентации? https://youtu.be/yshuEEuw4jU?t=46sОтветитьУдалить
От от стены до ширмы полметра всего визуально по Вашему видео, разве там хватит места для осуществления какой-либо деятельности? Я понимаю, что в невесомости нет таких понятий как "верх" и "них", и можно располагаться там вдоль пола, но тем не менее места хватит только чтобы в горизонтальном положении находиться и руки по швам.
Этот макет не совсем точно отражает компоновочное решение по этому вопросу. Будет не ширма и убирающаяся стенка.Удалить