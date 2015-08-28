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космонавт-испытатель
28 авг. 2015 г.
МАКС2015 (часть 4)
Автор:
Mark Serov
1 комментарий:
ma1uta
28 августа 2015 г., 9:26
Круто, жаль не смогу приехать на МАКС2015.
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Круто, жаль не смогу приехать на МАКС2015.ОтветитьУдалить