12 июн. 2015 г.

Дойдем!

В крайний перед праздником рабочий день среди множества событий, лично для меня, знаковым стало утверждения плана-графика проведения наземных и летных испытаний нового корабля. Должен сказать сроки там намного более жесткие, чем сообщается официально.
Так совпало, что этому предшествовала моя командировка на космодром  "Восточный", где удалось лично ознакомиться с состоянием дел
Механизмы и оборудование стартового стола смонтированы и уже проводятся пуско-наладочные работы
Все выглядит примерно также, как и на действующем космодроме "Байконур"
На технической позиции возведены монтажно-испытательные корпуса ракетно-космического комплекса "Союз"
Строительные работы закончены, идет отделка, подготовка к установке электрооборудования, пуско-наладочные работы планируется начать в июле месяце
Комплекс спроектирован компактно, сравнительно недалеко от стартовой позиции.
Во вторую очередь начнется строительство сооружений для РКН "Ангара". 
Вот здесь будет пристроен МИК для новой ракеты
А вот здесь будет вход в МИК нового корабля
На стройке много стройотрядовцев, некоторые из них,  судя по всему, останутся здесь работать. Да и по многим другим встречам и разговорам понятно, что кадровый голод новому космодрому не грозит.
К чему этот рассказ?
Несмотря ни на что мы движемся вперед. Так  у нас в России принято! 
Так было уже не раз, и повториться снова...
Так что...





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