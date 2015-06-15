Космонавты, помимо разных других специальностей, вынуждены осваивать ещё и специальности логистика, экспедитора и грузчика!
Довольно большую часть времени экипажи пилотируемых космических аппаратов посвящают переносу, размещению грузов и оборудования, их учету и инвентаризации.
Ранее я затрагивал тему о том, что мы планируем облегчить и оптимизировать этот вид деятельности на борту перспективных космических аппаратов.
Совместно с отрядом космонавтов НИИ ЦПК летно-испытательный отдел нашей фирмы развернул серию работ на эргономическом макете перспективного модуля, в том числе по вопросу стандартизации размещения и хранения грузов.
Для этого на нашей фирме проведен предварительный анализ отечественного и зарубежного опыта, определена размерность, типовые характеристики и конструкция грузовых контейнеров-сумок, исходя из габаритов грузовых зон и типовых доставляемых грузов.
Разработан и изготовлен макет грузовой сетки-контейнера.
Подготовлена организационно-регламентирующая документация для проведения экспериментальной оценки, создана совместная испытательная бригада.
В процессе эксперимента выявлены достоинства и недостатки предлагаемой системы хранения грузов, предложены пути решения и дальнейшей проработки.
Так что, не смотря на период отпусков, работа продолжается!
15 июн. 2015 г.
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