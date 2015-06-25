Тревоги и задачи

Стенд эргономической оценки перспективного транспортного корабля начал функционировать по назначению. Летно-испытательный отдел провел первую примерку стенда с использованием индивидуальных средств защиты - скафандров СОКОЛ КВ-2
Основная задача проверить решения, принятые при компоновке рабочих мест экипажа и уточнить расположение основных органов управления для дальнейшего дооснащения стенда и компоновки штатного изделия
Попутно проверили видимость дисплейной информации и работу с форматами в гермоперчатках и с малым избыточным давлением в скафандре
Осуществлена проверка беспроводной связи и телевизионной системы стенда
Кроме того в процессе работы проведена съемка телесюжета для программы "Космонавтика" телеканала ВЕСТИ 24
Такие вот...
25 июн. 2015 г.
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