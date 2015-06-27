27 июн. 2015 г.

телестудия Роскосмоса о нашей работе

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8 комментариев:

  1. Анонимный27 июня 2015 г., 12:52

    Спасибо за Вашу работу.
    При просмотре видео возник вопрос: космонавты покидают корабль с помощью страховки и троса, но что если им после этого понадобится подняться на борт корабля? с помощью троса это будет сделать проблематично. Почему не стали использовать лестницу по типу верёвочной из облегчённых прочных материалов?

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    1. потому что если экипаж покинул корабль таким способом, то ему назад точно не нужно

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    2. А какой все же штатный способ покидания корабля? Он же стоит на опорах, значит какая то лестница нужна.

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    3. Приезжают специально обученные люди и специальная матчасть и с музыкой и цветами встречают геройский экипаж

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  2. Анонимный29 июня 2015 г., 13:42

    Какие-то противоречивые сроки называют. Начало испытаний в 2018, а первый испытательный полет в 2021.

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    1. Ничего противоречивого. Строго говоря испытания уже идут. Пока составных частей.

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  3. Анонимный30 июня 2015 г., 0:23

    А если они корабль покинули при нештатной посадке, а там бах - медведь какой-нибудь. При таком раскладе неплохо бы обратно залезть и спрятаться.

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