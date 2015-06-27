телестудия Роскосмоса о нашей работе

Спасибо за Вашу работу.При просмотре видео возник вопрос: космонавты покидают корабль с помощью страховки и троса, но что если им после этого понадобится подняться на борт корабля? с помощью троса это будет сделать проблематично. Почему не стали использовать лестницу по типу верёвочной из облегчённых прочных материалов?
потому что если экипаж покинул корабль таким способом, то ему назад точно не нужно
А какой все же штатный способ покидания корабля? Он же стоит на опорах, значит какая то лестница нужна.
Приезжают специально обученные люди и специальная матчасть и с музыкой и цветами встречают геройский экипаж
Какие-то противоречивые сроки называют. Начало испытаний в 2018, а первый испытательный полет в 2021.
Ничего противоречивого. Строго говоря испытания уже идут. Пока составных частей.
А если они корабль покинули при нештатной посадке, а там бах - медведь какой-нибудь. При таком раскладе неплохо бы обратно залезть и спрятаться.
:)
Спасибо за Вашу работу.ОтветитьУдалить
При просмотре видео возник вопрос: космонавты покидают корабль с помощью страховки и троса, но что если им после этого понадобится подняться на борт корабля? с помощью троса это будет сделать проблематично. Почему не стали использовать лестницу по типу верёвочной из облегчённых прочных материалов?
потому что если экипаж покинул корабль таким способом, то ему назад точно не нужноУдалить
А какой все же штатный способ покидания корабля? Он же стоит на опорах, значит какая то лестница нужна.Удалить
Приезжают специально обученные люди и специальная матчасть и с музыкой и цветами встречают геройский экипажУдалить
Какие-то противоречивые сроки называют. Начало испытаний в 2018, а первый испытательный полет в 2021.ОтветитьУдалить
Ничего противоречивого. Строго говоря испытания уже идут. Пока составных частей.Удалить
А если они корабль покинули при нештатной посадке, а там бах - медведь какой-нибудь. При таком раскладе неплохо бы обратно залезть и спрятаться.ОтветитьУдалить
:)Удалить