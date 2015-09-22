22 сент. 2015 г.

Картон и космическая техника

В практике создания космической техники часто возникает ситуация, когда для принятия серьёзных конструкторских решений необходимо быстро выполнить натурное макетирование. (О том, что никакие чертежи и трехмерные компьютерные модели никогда не заменят макет в натуральную величину я уже писал в блоге несколько раз и уверен в этом на 200%)
Быстро это значит в течение одного-двух дней.
Перед нами стоит задача скомпоновать санитарно-гигиенический отсек в условиях ограниченности свободных объемов. Чертежи и 3D-модели созданы, но возможны варианты и надо принять решение самим и убедить оппонентов.
И вновь на помощь приходит картон!
 С небольшими усилиями и "копеечным" материалом создаем макет отсека СОЖ и кабины АСУ...
 Примеряемся...
...и убеждаемся в своей правоте, вырабатываем конкретные предложения для компоновщиков, системщиков и конструкторов.
Слышаться возгласы: "Примитивно! Опять самодельщина! Где реальное железно?! Вы не корабль делаете, а бумагу тратите!" 
На это могу ответить цитатой из известного фильма о программе "Апполлон"...


Теперь мы точно знаем как нам делать это "железо"!
Автор:

2 комментария:

  1. Спасибо за работу, очень круто! Космический корабль - это своеобразный оазис родины и дом для космонавтов, а в доме главное место - это туалет, где всегда можно с комфортом уединиться и спрятаться от проблем. Для ПТК комфортная санитарно-гигиеническая зона будет явным преимуществом перед всякими супостатскими Дрэгонам, куда главной целью ставится запихать побольше людей.

    П.С. Кстати по поводу вместимости космонавтов. У Маска на 3 кубических метра меньше, и он собирается 7 космонавтов в 2 ряда разместить . А возможно ли в ПТК НП крайние ложементы (в которых не пилоты, просто пассажиры) сделать двух-ярусными? Потолок вроде высокий. Тогда можно за счёт двух дополнительных космических туристов снизить стоимость запуска.

    ОтветитьУдалить
    Ответы

    1. Это корабль для полетов к Луне. Маск делает такси для полетов на орбиту. В этом разница

      Удалить

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
 