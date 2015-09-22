Картон и космическая техника

Быстро это значит в течение одного-двух дней.
Перед нами стоит задача скомпоновать санитарно-гигиенический отсек в условиях ограниченности свободных объемов. Чертежи и 3D-модели созданы, но возможны варианты и надо принять решение самим и убедить оппонентов.
И вновь на помощь приходит картон!
С небольшими усилиями и "копеечным" материалом создаем макет отсека СОЖ и кабины АСУ...
Примеряемся...
...и убеждаемся в своей правоте, вырабатываем конкретные предложения для компоновщиков, системщиков и конструкторов.
Слышаться возгласы: "Примитивно! Опять самодельщина! Где реальное железно?! Вы не корабль делаете, а бумагу тратите!"
На это могу ответить цитатой из известного фильма о программе "Апполлон"...
Спасибо за работу, очень круто! Космический корабль - это своеобразный оазис родины и дом для космонавтов, а в доме главное место - это туалет, где всегда можно с комфортом уединиться и спрятаться от проблем. Для ПТК комфортная санитарно-гигиеническая зона будет явным преимуществом перед всякими супостатскими Дрэгонам, куда главной целью ставится запихать побольше людей.ОтветитьУдалить
П.С. Кстати по поводу вместимости космонавтов. У Маска на 3 кубических метра меньше, и он собирается 7 космонавтов в 2 ряда разместить . А возможно ли в ПТК НП крайние ложементы (в которых не пилоты, просто пассажиры) сделать двух-ярусными? Потолок вроде высокий. Тогда можно за счёт двух дополнительных космических туристов снизить стоимость запуска.
Это корабль для полетов к Луне. Маск делает такси для полетов на орбиту. В этом разницаУдалить