Программа APOLLO - послесловие

Зачастую благодаря скромным энтузиастам и фанатам своего дела.
Поездка на НПО им. С.А. Лавочкина - одного из ведущих предприятий Мировой космонавтики, была задумана, как техническая учеба молодых инженеров летно-испытательного подразделения фирмы Королёва и обмен опытом с ведущими специалистами фирмы Бабакина
Опыт и приоритеты НПО им. С.А. Лавочкина в деле изучения Солнечной системы переоценить сложно
Венеру называют "русской" благодаря работе этой фирмы
Стечение обстоятельств и политическая ситуация в стране помешали "бабакинцам" также "освоить" и Марс
Но что самое удивительное, энтузиасты под руководством Руслана Комаева создают в стенах фирмы полноценный музей истории Мировой космической техники!
Узнав об этом от Виталия Егорова, мы дополнили программу визита еще и ознакомлением с этим аспектом деятельности специалистов НПО.
Ожидания нас не обманули!
Удивительно, но на окраине Москвы можно получить представление о космической технике программы APOLLO!
Команда Руслана Комаева по опубликованным чертежам и фотографиям воссоздает ключевые элементы лунной программы США в виде макетов-реплик в масштабе 1:1
Это конструкция отсеков корабля "Аполлон", лунного модуля с интерьером и бортовым оборудованием
До этого момента никогда не доводилось видеть оригиналы лунного модуля и корабля в натуре, но судя по доступным материалам, сделано очень точно!
Сбылась (пусть и частично) мечта опробовать рабочее место водителя лунного ровера!
Где же руль?!
А! Вот он...Объем свободного пространства командного отсека и лунного модуля лишний раз заставляет задуматься о мужестве наших предшественников...
В инженерном деле есть правило - приступая к созданию новой техники, изучи предыдущий опыт...
И пусть у "Лунохода - 3" немного печальный взгляд...
Не грусти, мы найдем твоих братьев!
Здравствуйте уважаемый Антон! Я давно и довольно серьёзно увлекаюсь нашим ТПК "Союз-ТМА". Больше всего в нём меня интерисует ИнПУ "Нептун-МЭ", у меня имеется программа-тренажёр СОИ (Л и П МФД) данного пульта, но я сколько не пытался так и не смог понять последовательность работы с ним, я разобрался только в ТСЭ, Б.СИСТ и есщё с некоторыми вкладками из основного меню, но я никак не смог произвести отсьыковку корабля и т.д. Можете (если есть такая возможность) пояснить последовательность действий для различных операций, ведь насколько я знаю при каждом старте в борт инструкции подробно, попунктам описанны действия КК и БИ, или данная информация засекреченна? Взарание благодарю, Смирягин Михаил, г.ВалаамОтветитьУдалить
misha.lexperience@gmail.com