9 дек. 2015 г.

Космонавтика - глобальная инновация

Не устану это повторять!
 
Автор:

1 комментарий:

  1. Я полностью согласен.
    Но как это для общества и власти прояснить?

    ОтветитьУдалить

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
 