В то время как по всей галактике идут усиленные поиски Люка Скайуолкера...
эргонавты летно-испытательного отдела заняты поисковой работой с другим люком
Чтобы конструкторы могли приступить к окончательной проработке посадочного люка ПТК необходимо прояснить ряд моментов, связанных с деятельностью экипажа
Геометрия и механизм люка во многом определяют ключевые параметры таких важных операций, как размещение экипажа в командном отсеке или эвакуация
Простая, но адекватная экспериментальная установка, опытные испытатели и правильная постановка задачи - залог успешной работы!
28 дек. 2015 г.
Люк и skyworker's
Автор: Mark Serov
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А это единственный люк в ПТК для эвакуации? И адекватен ли он ситуациям на боку, в болоте, в море, в шторм?ОтветитьУдалить
https://www.youtube.com/watch?v=4F63qFpJlnk&list=TLGkH216klOJ8yMzAxMjAxNgОтветитьУдалить