В канун 55-ой годовщины первого пилотируемого космического полета хочется акцентировать внимание уважаемой общественности - мы не "зациклены" на славном прошлом и не стоим на месте.
Озвучены планы и сроки:
Если кто не понял, в России начата Лунная программа.
Без спешки и надрыва, поэтапно, спокойно и вежливо - достраиваем космодром, испытываем лунный корабль, готовим задел по мощной ракете и лунной инфраструктуре.
Тем не менее, сроки очень сжатые, а объем работ огромен!
Свой небольшой вклад вносит (и будет вносить) в общее дело и летно-испытательное подразделение фирмы С.П. Королёва.
Нами начата экспериментальная работа по созданию алгоритмов работы экипажа ПТК и разработке информационно-управляющих форматов модульного пульта космонавтов
Большое внимание уделяется организации ручного управления динамическими режимами
Для обеспечения подготовки экипажа по ручным режимам в любое время, в любом месте создается прототип мобильного тренажера
Проверено, работает!
Проводится макетирование компоновочных решений размещения штатного оборудования на борту ПТК.
Иногда это делается между делом :)
Разворачиваются работы по созданию комплекса поиска и спасания космонавтов. Задача огромна, как наша страна! Но дорогу осилит идущий.
В рамках подготовки к эскизному проектированию, группой во главе с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса Усачёвым Ю.В. создается эргономический макет нового грузового корабля.
Уже есть интересные предложения по конструкции и эргономике!
Есть интересный проект, совместный с Московской государственной художественно-промышленной академией.
Студенты 3-го курса ищут подходы в создании перспективных пилотируемых луноходов
Совместными усилиями разовьем и эту тему!
И наконец, мы приступаем к разработке программы подготовки экипажей для проведения летных испытаний ПТК в 2023 году!
Ничего особенного, всего лишь рабочие материалы.
Но это важный, этапный момент в нашей работе!
Ведь для нас главное - "ЗВЕЗДОПЛАВАНИЕ НЕОБХОДИМО!"
9 апр. 2016 г.
55 и далее
Автор: Mark Serov
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Россия, вперёёёд!ОтветитьУдалить
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