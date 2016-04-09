9 апр. 2016 г.

55 и далее

В канун 55-ой годовщины первого пилотируемого космического полета хочется акцентировать внимание уважаемой общественности - мы не "зациклены" на славном прошлом и не стоим на месте.
Озвучены планы и сроки:
Если кто не понял, в России начата Лунная программа. 
Без спешки и надрыва, поэтапно, спокойно и вежливо - достраиваем космодром, испытываем лунный корабль, готовим задел по мощной ракете и лунной инфраструктуре.
Тем не менее, сроки очень сжатые, а объем работ огромен!

Свой небольшой вклад вносит (и будет вносить) в общее дело и летно-испытательное подразделение фирмы С.П. Королёва.
Нами начата экспериментальная работа по созданию алгоритмов работы экипажа ПТК и разработке информационно-управляющих форматов модульного пульта космонавтов
Большое внимание уделяется организации ручного управления динамическими режимами
Для обеспечения подготовки экипажа по ручным режимам в любое время, в любом месте создается прототип мобильного тренажера

Проверено, работает!
Проводится макетирование компоновочных решений размещения штатного оборудования на борту ПТК
Иногда это делается между делом :)
Разворачиваются работы по созданию комплекса поиска и спасания космонавтов. Задача огромна, как наша страна! Но дорогу осилит идущий.
В  рамках подготовки к эскизному проектированию, группой во главе с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса Усачёвым Ю.В. создается эргономический макет нового грузового корабля.

 Уже есть интересные предложения по конструкции и эргономике!

 Есть интересный проект, совместный с Московской государственной художественно-промышленной академией.
Студенты 3-го курса ищут подходы в создании перспективных пилотируемых луноходов




Совместными усилиями разовьем и эту тему!

И наконец, мы приступаем к разработке программы подготовки экипажей для проведения летных испытаний ПТК в 2023 году!
Ничего особенного, всего лишь рабочие материалы. 
Но это важный, этапный момент в нашей работе!
Ведь для нас главное - "ЗВЕЗДОПЛАВАНИЕ НЕОБХОДИМО!"
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