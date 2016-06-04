Рейд "Большая медведица"

Сотрудники летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва проводят гонки-приключения не только в качестве спортивно-развлекательного мероприятия, но и для решения рабочих задач отдела.
Например, осенью 2013 года летно-испытательный отдел провел рогейн-спринт (беговой кросс с элементами спортивного ориентирования), совместив кросс с испытаниями специальной экипировки. Кроме того, сотрудники отдела отрабатывали навыки по выживанию в экстремальных условиях.
Кросс «Большая медведица», приуроченный к 50-летию отряда космонавтов-испытателей фирмы С.П.Королёва, задуман как элемент физической подготовки экипажей будущих лунных и марсианских экспедиций.
Задача участника преодолеть маршрут забега по пересеченной местности с грузом и в экипировке, имитирующей снаряжение космонавта.
Такой подход позволит придать целенаправленность психофизическому тренингу экипажа, повысить мотивацию и разнообразить комплекс специальной подготовки космонавтов.
При выполнении упражнения отрабатывалась групповая слаженность......работа в парах и взаимопомощь...
...ведение связи с базовым лагерем...
...и конечно же основным фактором упражнения являлась физическая нагрузка
Семь километров пересеченной местности с грузом даются не просто! Но операторы отдела успешно выполнили упражнение и без потерь вернулись на базу...
...выполнив заданный норматив по времени
Сотрудники отдела получили заряд бодрости и достойно встретили 50-летний юбилей отряда космонавтов фирмы С.П. Королёва
Отличная тренировка. :-)ОтветитьУдалить