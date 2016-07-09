Летний испытательный отдел

Лето не повод для расслабления и остановки работы...
Для некоторых сотрудников летно-испытательного отдела официальный отпуск не является поводом для отдыха
Даже студентам-практикантам не удается просто "отбыть номер", приходится поработать головой и руками, осваивая нашу "фирменную" картонную технологию макетирования
Работа по первому кораблю в новой серии СОЮЗ МС для нас стала настолько интересной, насколько и знаковой.
Сотрудники отдела в качестве технологического экипажа в реальном времени сопровождали полет СОЮЗ МС-01 от старта до стыковки
С опережением в несколько часов, в ночное время, на комплексном моделирующем стенде ТПК СОЮЗ МС Летно-космического центра фирмы С.П. Королёва испытатели отдела, сотрудники центра и главной оперативной группы управления "прокладывали" дорогу экипажу Иванишина
Вряд ли экипаж подозревал, что мы и "стартовали", и провели "стыковку" нового СОЮЗа раньше :)
Смеем надеется, что частичка нашей работы тоже есть в успехе этой миссии!
9 июл. 2016 г.
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