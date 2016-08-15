15 авг. 2016 г.
Да будет свет!
В рамках экспериментальной отработки составных частей пилотируемого транспортного корабля (ПТК) нового поколения проведена очередная работа по эргономической оценке важной составляющей обеспечения деятельности экипажа – рабочего освещения.
Разработчики, испытатели и космонавты оценили различные виды светильников местного освещения рабочих мест экипажа в корабле. Оценка проводилась с точки зрения удобства работы с этим оборудованием, световых и массогабаритных характеристик.
В испытаниях, проведенных на стенде эргономической отработки ПТК, участвовали специалисты летно-испытательного отдела, отдела проектирования и разработки бортовых комплексов управления, сотрудники проектного и конструкторских отделов , а также представители научно-производственного центра «НИИ микроприборов» и Центра подготовки космонавтов.
Автор: Mark Serov
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий