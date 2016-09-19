Да приступили!Исследовательские работы на эту тему в Летно-космическом центре фирмы С.П. Королёва проводились с давних пор
Просто пришла пора получить личный опыт
Конечно же, эксперимент ещё пока очень модельный
Но мы видим цель, знаем что делатьи главное не стоим на месте!
Бывал у Вас на стенде "Селен" у Олега Семёновича Цыганкова, когда отрабатывали сборку ферменной конструкции "Софора" и оценивали физнагрузку по данным медконтроля. Поразился тогда в конце 1980-х, что стенд ещё цел.ОтветитьУдалить
Очевидно полужёсткий скафандр типа Орлан будет модернизироваться под лунную программу как "Кречет" с увеличением подвижности ног и заменой обуви на жёсткий ботинок из алюминиевого сплава. Обязательно в его мягких и эластичных оболочках шатанин появятся дополнительные шарниры, хотелось бы конволютные и высокоподвижные. Кроме того, будут изменены некоторые жесткие элементы кирасы, чтобы легче было входить через рамку люка людям с крупными размерами и для того, чтобы человек при падении на поверхность имел возможность перевернуться на живот и затем встать на ноги без посторонней помощи. При падении на спину встать без переворота на живот не удастся, придётся барахтаться как черепаха, что проверено при испытаниях 1968 года скафандра "Кречет" на летающей лаборатории ЛИИ Ту-104А.
Честь имею быть Ваш почитатель! Сергей Филипенков.
Всё так!Удалить