Возвращение к истокам

Очень давно хотелось попасть в музей авиации в Монино - с детства!
И очень давно это необходимо было сделать...
Ещё и с профессиональной точки зрения. У предков можно и нужно многому научиться.
Вот здесь и здесь я уже писал об этом...
Авиация колыбель космонавтики - расхожий штамп. Но на самом деле история намного интереснее!
Я уже имел опыт посещения авиационного музей за рубежом
Меня приятно удивил, тот факт, что техника там не просто в хорошем состоянии, она летает!
Наш музей начинается в городе Монино, где встречает, мало сказать, удручающее приветствие...
И не менее удручающий интерфейс с посетителями
Забегая вперёд, сообщу, что музей ВВС всё же светлое пятно в этом горестном антураже.
Не знаю из каких последних сил, но в музее пытаются сохранять уникальные, не имеющие цены и страховой стоимости экспонаты. Однако заметно, что внимание к этому важнейшему для авиакосмической державы объекту науки и культуры довольно слабое. Россия достойна большего!
Именно вот так зарождалась мощь Воздушно-космических сил страны и пилотируемая космонавтика. Примерно так, в Коктебеле, на планерных слетах.
Вот с этого самолета зарождалась вообще мировая авиация, как индустрия
"Фарман" разработки Анри Фармана изготавливался по лицензии, в том числе, и в нашей стране...
и, по сути, стал одним из первых коммерческих, индустриальных проектов в авиации.
Первые летчики, это как первые космонавты
Даже фотографии похожи!
Конечно же, первые испытательные стенды и тренажеры
Первые комплексные экзамены и сертификация
Любая индустрия сложных технических систем - авиация, подводная техника, авто-мото- строение - развивались в том числе через соревнования, спорт и пропаганду
Благодаря этому в авиацию приходили такие люди, как Туполев, Королёв, Громов
Королёв был студентом у Туполева, Громов шеф-пилотом фирмы Туполева
Основатель отечественной летно-испытательной школы был отличным спортсменом
Более интересен тот факт, что основатель и руководитель летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва Сергей Анохин был лучшим учеником и другом Михаила Громова. Именно Громов, который принимал участие в судьбе Королёва в трудные годы его жизни, порекомендовал Анохина в качестве учителя и руководителя гражданских инженеров-космонавтов.
Ещё интереснее тот факт, что трансарктические перелеты вот на этом самолете Туполева
стали предтечей орбитальных полетов в космос! Именно тогда Громов, Чкалов, Туполев, их соратники, экипажи и коллективы сделали Землю круглой.
Невозможно пройти мимо АНТ-25!
Самолет-легенда, бесценный экспонат, сравнимый по ценности с кораблем Гагарина
Прикоснулся к шасси на удачу :)
Вот с этого самолета началась реактивная эпоха в нашей авиации
Программа "Спираль" тоже ведет родословную от БИ-1
С помощью экспериментальных аппаратов для полетов в стратосфере закладывалось понимание жизни и работы космонавтов в космосе
Рабочее место экипажа вполне соответствует современному уровню понимания
Есть в экспозиции музея аппарат, косвенно связанный с космической программой - турболёт
Американские коллеги использовали данный вид техники для отработки посадки на Луну и подготовки экипажа. Впрочем довольно безуспешно...
Некоторые горячие головы у нас предлагают реанимировать этот опыт... Я сомневаюсь, что это необходимо
В заключении несколько слов об экспозиции самолетов времен Отечественной и Второй мировой войны...
Эти красавцы всегда были моей слабостью!
С инженерной точки зрения поражает с какой скоростью произошла эволюция боевой техники во время войны.
С высоты сегодняшнего дня становится понятно, что на самом деле это стоило конструкторам, инженерам, летчикам-испытателям, производственникам.
Первый раз вблизи вижу Ил-2.
Теперь понятно, почему этот самолет называют "летающий танк"
Столько мощи в поршневом самолете я никогда не видел!
Честь и слава летчикам-бойцам, которые сражались на этих машинах за нашу свободу и жизнь!
Надо помнить историю!
Что бы не совершать ошибки, что бы двигаться вперёд.
Что бы помнить о своих корнях!
25 сент. 2016 г.
Возвращение к истокам
Автор: Mark Serov
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Был еще школьником, а потом пару раз студентом. Твой рассказ прям такую ностальгию навеял. Спасибо, Марк, классный обзор ))ОтветитьУдалить
Сам под впечатлением! :)Удалить
В прошлом году тоже посетил данный музей. Экспонаты шикарны. Очень впечатлили вертолёты-гиганты. Спасибо всем энтузиастам, которые поддерживают в хорошем состоянии экспонаты и сам музей. Спасибо Вам за обзор!))ОтветитьУдалить
Этот комментарий был удален автором.Удалить
При посещении музея я сделал достаточно много фотографий экспонатов, вот они.)Удалить
Фото ЦМ ВВС на Google диске