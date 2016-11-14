Южный полюс

Очень скоро, перед нами встанет вопрос - продолжать и дальше готовить "универсальных
Стоит признать, что и на этот вопрос С.П. Королёв давно сформулировал ответ.
Точнее, для него такого вопроса никогда не существовало!
Это копия документа из архива СП
Как говорится, лучше один раз увидеть!
И параллели с антарктическими экспедициями здесь прямые.
В Антарктике все специалисты - это "полярники", но есть буровики, медики, радисты, механики, метеорологи, геофизики и многие другие.
В космосе сейчас только "космонавты", без вариантов, без специализации...
Это ещё не все аналогии. Станция "Восток" - 10 месяцев в году самое недоступное место на Земле и в ближайшем околоземном пространстве! 10 месяцев в году туда практически не возможно попасть или выбраться на большую землю. Самые суровые условия и агрессивная внешняя среда - другая планета!
Наш бывший сотрудник, космонавт-испытатель Святослав Морозов провел на этой станции те самые 10 "недоступных" месяцев на полюсе недоступности, на станции "Восток".
Очевидно пришло время использовать и его опыт работы в таких условиях. Нам предстоит проектирование деятельности экипажей столь же отдаленных исследовательских форпостов и баз. В том числе и на Южном полюсе... Луны!
Лунографические названия, люди, аналогии, лёд - очень многое связывает и свяжет два южных полюса!
А пока... Сотрудники летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва уже побывали на южном полюсе Луны!
Комментариев нет:
Отправить комментарий