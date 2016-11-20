20 нояб. 2016 г.

Натюрморт

Давно не было воскресных тем, например вот таких
А сейчас накопилось некоторое количество "случайных натюрмортов".
Делюсь!
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1 комментарий:

  1. Уважаемый Марк! Тут вот на Астрофоруме была высказана мысль пригласить вашу жену Елену Серову на Астрофест-2017, который проводится в апреле месяце в одном из пансионатов Подмосковья (предположительно "Снегири"). Вы как к этому относитесь? http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,128291.60.html

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