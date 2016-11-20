Уважаемый Марк! Тут вот на Астрофоруме была высказана мысль пригласить вашу жену Елену Серову на Астрофест-2017, который проводится в апреле месяце в одном из пансионатов Подмосковья (предположительно "Снегири"). Вы как к этому относитесь? http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,128291.60.html
Уважаемый Марк! Тут вот на Астрофоруме была высказана мысль пригласить вашу жену Елену Серову на Астрофест-2017, который проводится в апреле месяце в одном из пансионатов Подмосковья (предположительно "Снегири"). Вы как к этому относитесь? http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,128291.60.htmlОтветитьУдалить