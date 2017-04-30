"Восточный". Что такое хорошо, и что такое плохо

Почти два года назад мне удалось побывать на ещё только строящемся космодроме "Восточный".
Уже тогда любимой темой для "рассуждений экспертов" были проблемы этого масштабного строительства.
Основная "мысль" подобных сообщений была в том, что "ничего не будет, всё разворуют, туда никто не поедет".
Итогом прошедших двух лет стали даже не осуществленный успешный пуск и готовящийся пуск в этом году. А то как были посрамлены всевозможные критиканы.
Космодром состоялся! И это нам удалось увидеть собственным глазами.
Космодром состоялся, благодаря людям, которые там работали всё это время и продолжают работать, несмотря на проблемы и неопределённость.
Критика, конструктивная критика, и желание сотрудничать в реализации масштабных и чрезвычайно важных задач возможна и нужна. Критиканство нет!
Лучше я буду в "печали и горести", в решении проблем с людьми космодрома "Восточный", чем в "счастье" с "многоуважаемыми экспертами", которые в праздник Первой годовщины запуска с космодрома не могут удержать своё "мнение".
Проблемы есть и будут... Но взгляните на масштаб. Диагональ этого макета содержит около 60-ти километров! Создано пока только около трети сооружений.
Однако главное это СОЗДАТЕЛИ!
К сожалению, в последнее время довольно редко удается увидеть такой энтузиазм, желание и умение работать у работников отрасли... На всех уровнях - от молодых специалистов, до руководителей! Все, абсолютно все, с гордостью, знанием дела, желанием поделиться держали нашу группу сотрудников лётно-испытательного отдела и космонавтов в интеллектуальном и физическом тонусе, в очень плотной программе изучения инфраструктуры космодрома. Именно это вселяет убежденность в том, что всё получится.
Нам показали стартовый комплекс РН "Союз", Мобильную башню обслуживания (аналогичная будет применяться на пилотируемой машине)
Мы посетили командный пункт стартового комплекса №1 (похожий будет на стартовом комплексе под пилотируемые пуски, специалисты летно-испытательного отдела принимают участие в его разработке)
Под строительство монтажно-испытательного корпуса (МИК) пилотируемого транспортного корабля и блока предстартовой подготовки экипажа создана логистическая инфраструктура и готовиться площадка
Определена площадка для стартового комплекса тяжелой ракеты
Не удержались :)
Создан и функционирует контрольно-измерительный пункт
Так что повторюсь...
30 апр. 2017 г.
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий