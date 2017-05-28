Принятые решения (послесловие)

Поэтому чувствую некоторую потребность внести ясность и объясниться. Кратко. Ибо развернуто будет сообщено ответственными товарищами и в своё время.
1. "Ангара" А5П как средство выведения ПТК на ОИСЗ появилась уже на этапе техпроекта. Изначально велась разработка корабля и ракеты-носителя с рабочим названием "Русь", которая базировалась на технологиях и опыте ракет "Энергия" и "Зенит". Далее в силу различных соображений руководство отрасли приняло решение отказаться от ракеты "Русь" в пользу проекта "Ангара".
2. Объективные и субъективные трудности в создании пилотируемой версии "Ангары" "тянули" проект назад и тогда первый раз сроки "поплыли"
3. Строительство стартового и технического комплексов под РН "Ангара" требует серьёзнейших бюджетных вложений. В пилотируемом варианте под ПТК в двукратном размере бОльших вложений и с высоким риском срыва сроков. Оптимизация расходов для нашей страны всегда было и будет актуальным мероприятием.
4. Установленные сроки начала летных испытаний ПТК и собственно РН "Ангара" (с Восточного) жесткие, но обоснованные - раньше физически невозможно, позже, скажем так, плохо для развития космонавтики.
5. На космодроме Байконур создана и функционирует инфраструктура обеспечения пилотируемых пусков, в том числе стартовая и техническая позиция РН "Зенит". Использовать "Зенит" под пилотируемые старты предполагалось в проекте "Заря", часть оборудования под эту задачу сохранена. Идея же использовать "Зенит" под испытания ПТК пунктирно возникала при переходе от "Руси" к "Ангаре".
Взвесив все "за и против", руководство отрасли приняло решение:
1. Строить стартовый комплекс под беспилотную "Ангару" на Восточном, пуск в 2021
2. В сотрудничестве с Казахстаном и привлечением других внебюджетных источников создавать КРК на базе технологий "Зенит" и "Энергия", пуск с беспилотным ПТК 2022
Эскизный проект этой ракеты, как сообщалось, будет выпущен в этом году.
Темп работ по ПТК при этом не снижается, а наоборот приобретает большую определённость и целенаправленность. Сдвиг на год, очевидно, обусловлен желанием разнести два значимых старта - РН "Ангара" с Восточного и летные испытания ПТК.
При этом никто и никогда не говорил об отмене пилотируемых стартов с Восточного!
Предполагается создание сверхтяжелого носителя под лунную программу, старты которого будут осуществляться со стартовой позиции на космодроме Восточный.
Так что спасибо за беспокойство, но повода для уныния нет!
В сложившейся ситуации это скорее позитивные изменения в нужном направлении.
Повол для беспокойства будет когда казахи начнут диктовать условия и требовать больше и больше денег. не понимает этого только идиот или жулик проплаченый.. а скорее и то и другоеОтветитьУдалить
как новую ракету для птк создадут за 4-5 лет?ОтветитьУдалить
Правильно ли я понял,что с Восточного полетит ПТК-Л?Если так,то какой вариант ПТК полетит с Байконура?И самое главное-куда?К МКС,в автономный полет?Кто то считал стоимость "кресла" космонавта для такого ПТК(четыре человека на новой корабле и на новой ракете) ?И как его сравнить с "Союзом" по критерию "стоимость-эффективность"?ОтветитьУдалить
На какой стадии сейчас разработка "Федерации"? Можно фото?ОтветитьУдалить