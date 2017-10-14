Кино и космический пилотаж

Но и мы, простые труженики и зрители можем (я смею надеяться) менять, если не ход истории кино, то хотя бы выбор художников-постановщиков и бутафоров!
На фоне прошедшей премьеры фильма "Салют-7",
где главные герои пилотируют "космический корабль" похожими на настоящие ручками управления, вспомнилось - далеко не все кинематографисты "заморачиваются" такой детализацией и используют то, что можно купить в магазине.
В 2011 году для участия в авиасалоне МАКС, при активном участие Владимира Пирожкова, фирма С.П. Королёва создала концептуальный макет перспективного транспортного космического корабля.
Одной из основных идей для отработки на этом макете была организация рабочего места экипажа с одной интегрированной ручкой управления - джойстиком
Для этих целей был закуплен единственный на тот момент доступный в продаже продукт - игровая реплика ручки управления самолетом F-16
Решение с визуальной точки зрения оказалось настолько удачным, что оно ушло в народ. Точнее в Голливуд!
"Европа" (2012 год, управляем посадкой на спутник Юпитера)
"Интерстеллар" (2014 год, управляем стыковкой с "Эндьюранс")
"Марсианин" (2015 год, управляем ровером и взлетно-посадочным кораблем)
"Экспансия" (2016 год, управляем ледовозом "Кентербери" и шаттлом "Кнайт")
"Чужой. Завет" (2017 год, управляем всем, что там летает)
"Велериан и город тысячи планет" (2017 год, даже непонятно чем там управляют, это через 500 лет!)
"Звездный путь. Дискавери" (2017 год, и Звёздный флот туда же!)
Судя по всему, намечается новый аспект нашей деятельности! Может нам уже пора делать реквизит для кино?
Комментариев нет:
Отправить комментарий