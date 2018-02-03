С подписанием указа о создании ракетно-космического комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса (головной исполнитель РКК "Энергия" им. С.П. Королёва) уже и де-юре в России начата Лунная программа.
Программа освоения дальнего космоса и спутника Земли будет отражена и утверждена в разрабатываемой сейчас Федеральной космической программе.
Задействованы будут огромные коллективы инженеров, ученых, рабочих и ... космонавтов.
Отрасль приходит в движение и, как много лет назад, во главе пилотируемой космонавтики фирма Королёва.
Очень важным становиться правильное, результативное использование труда тысяч людей, ресурсов нашей страны и кредита доверия руководства и граждан России.
Очень важным в связи с этим становиться кто займет рабочие места в космических кораблях, станциях и лунной базе.
Представляю вашему вниманию статью сотрудника летно-испытательного отдела фирмы С.П. Королёва, летчика-космонавта Николая Рукавишникова.
Статья "Кому работать в космосе" опубликована в журнале "Техника молодежи" в 1983 году и с тех пор её актуальность только возросла.
3 февр. 2018 г.
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