Помимо Федеральной космической программы, НИР, ОКР и прочих официальных и формальных организационно-технических мероприятий для создания новой техники есть просто творчество. Настоящие инженеры думают не только по техническому заданию заказчика, но и для профессионального роста, любопытства, в качестве задела на будущее.
Создание средств передвижения космонавтов на Луне или Марсе чрезвычайно непростая инженерная задача.
Эта задача однажды была решена в программе APPOLO, в рекордные сроки и весьма элегантно
Превзойти оригинальность идей и решений, заложенных в LRV очень непросто. Тем кто идет следом сложно не повторяться
Стремление использовать для напланетной деятельности полужесткого скафандра диктует свои требования при проектировании и выборе концепции транспорта
Выдвинув гипотезу о том, что скорее всего для Российской лунной экспедиции также будет использоваться версия современного скафандра "ОРЛАН", мы приступили к исследованиям и экспериментам
Изучили ограничения и возможные способы организации рабочего места пилота, органы управления и человеко-машинный интерфейс
Результаты привели к созданию концепции одноместного ровера-лунохода
Был даже создан симулятор с использованием технологии виртуальной реальности и стенд-имитатор рабочего места
Стенд выполнял и выполняет ещё и другую функцию (об этом позже), и, не
смотря на неказистый вид, собран из элементов штатного оборудования
перспективной космической техники.
Однако достаточно скоро мы поняли, что повторяемся и принципиально новой концепции не придумали, ориентир на существующие технологии обеспечения вне корабельной деятельности (скафандры) себя не оправдал.
Идею создания лунных тракторов, "ходячих замков" - передвижных баз, "спортивных" лунных мускулкаров и прочий отрыв от реальности мы отвергли сразу
Вернулись на исходные позиции. Задумались, что может стать главным критерием эффективности подобного изделия?
На данный момент мы считаем это отношение доставляемой на лунную поверхность массы и объема к пройденному по Луне километражу или перевезенным килограммам.
Это соотношение может усложняться за счет других компонентов (вероятность отказов, человеко часы на обслуживание, энеровооруженность и т.д.), но смысл остается неизменным - чем меньше мы должны будем привезти с собой без потери функциональности, тем лучше.
Мы везем с собой на Луну столько железа, которое используется только один раз! Которое потом будет стоять памятником до тех пор пока на Луне не появятся пункты сбора вторсырья.
Возникла простая, как огурец идея - что если в конструкцию посадочного модуля заложить конструктивные элементы, из которых потом можно будет собирать простое, компактное средство передвижение.
Мы его назвали "Луноцикл" или moonbike
Это должен быть гибрид использующий для передвижения сочетание электродвигателей, пневмодвигателей, ДВС, механические конденсаторы энергии и даже мускульную тягу! В любом сочетании.
Созревшая концепция позволила в короткий срок сформировать и облик аппарата и его возможное развитие и даже создать проектно-компоновочный макет для демонстрации идеи
Составные части
Сборка
Аппарат
Вся работа заняла неделю и минимальные финансовые затраты.
Пытливый читатель спросит: "Зачем же вы, бездельники, кресло от СОЮЗа прикрутили к колесам от мотоблока?! Что в этом луноходного?"
Мы скромно промолчим...
Интересно. Спасибо, Марк. Удачи!ОтветитьУдалить